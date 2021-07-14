МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Пользователям мессенджеров в ходе общения не следует раскрывать данные банковских карт, PIN-коды или SMS-пароли, чтобы не стать жертвами мошенников, рассказали РИА Новости в пресс-службе мессенджера Viber. Граждан предупредили, по каким ссылкам в интернете нельзя ходить

"Viber напоминает о том, что собеседникам в мессенджерах категорически нельзя передавать данные своей карты: номер, срок действия, CVV-код; любой PIN-код; логин и пароль от интернет-банкинга; пароль 3D Secure; SMS-пароль", — сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что эти данные в мессенджере нельзя раскрывать вне зависимости от того, кем представляется собеседник: сотрудником банка или представителем любых других организаций. "Такую коммуникацию стоит прекратить и позвонить по номеру, указанному на официальном сайте вашего банка или организации или на обратной стороне вашей банковской карты", — добавили в сервисе.

В Viber рассказали, что с начала лета на стороне мессенджера в России было заблокировано порядка 4 тысяч аккаунтов с признаками мошенничества — на них пожаловались пользователи. В пресс-службе отметили, что злоумышленники все чаще используют популярные социальные сети, платформы и мессенджеры, чтобы связаться с их пользователями.

"Чаще всего мошенники пишут или звонят пользователям после размещения на сервисах объявлений, а также с поддельных аккаунтов различных организаций или банков и представляются их сотрудниками. В процессе общения злоумышленники под разными предлогами пытаются узнать у пользователей данные их банковских карт или присылают поддельную ссылку для оплаты", — рассказали в мессенджере.