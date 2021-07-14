2021-07-14T15:17:58+03:00
2021-07-14T15:17:58+03:00
2021-07-14T15:17:58+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210714/834196963.html
Средняя сумма денежного перевода из-за рубежа в Россию выросла втрое
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Средняя сумма денежного перевода из-за рубежа в пользу физлиц в Россию за год выросла почти втрое: со 153 долларов до 420 долларов в мае этого года, выяснило РИА Новости на основе... ПРАЙМ, 14.07.2021
денежные переводы, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Средняя сумма денежного перевода из-за рубежа в пользу физлиц в Россию за год выросла почти втрое: со 153 долларов до 420 долларов в мае этого года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.
Статистика учитывает денежные переводы через системы Blizko, Contact, Western Union, "Золотая корона", "Юнистрим", а также "Почту России".
Средняя сумма одного перевода, отправляемого физлицами из РФ за границу при этом изменилась несущественно: если в конце прошлогодней весны отправляли по 258 долларов, то этой – по 254 доллара.
Всего в пользу физлиц в Россию в мае этого года перевели 255 миллионов долларов – примерно на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А из России отправили на треть больше — 655 миллионов долларов.