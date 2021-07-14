МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Средняя сумма денежного перевода из-за рубежа в пользу физлиц в Россию за год выросла почти втрое: со 153 долларов до 420 долларов в мае этого года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.

Статистика учитывает денежные переводы через системы Blizko, Contact, Western Union, "Золотая корона", "Юнистрим", а также "Почту России".

Средняя сумма одного перевода, отправляемого физлицами из РФ за границу при этом изменилась несущественно: если в конце прошлогодней весны отправляли по 258 долларов, то этой – по 254 доллара.

Всего в пользу физлиц в Россию в мае этого года перевели 255 миллионов долларов – примерно на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А из России отправили на треть больше — 655 миллионов долларов.