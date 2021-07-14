МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. в первом полугодии 2021 года поднялась почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 14,135 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации. Чистая прибыль Bank of America в первом полугодии выросла в 2,4 раза

Разводненная прибыль на акцию составила 6,47 доллара против 1,43 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода сократилась на 9% — до 36,801 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за второй квартал 2021 года подскочила в 5,9 раза и достигла 6,193 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,85 доллара против 0,38 доллара годом ранее. Выручка при этом опустилась на 12% и составила 17,474 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в 1,99 доллара, а выручку на отметке 17,36 миллиарда долларов.

Затраты во втором квартале увеличились на 7% в годовом выражении — до 11,192 миллиарда долларов. Чистая прибыль Goldman Sachs в первом полугодии выросла в 9,1 раза

"Темп глобального восстановления превышает ранние ожидания, и вместе с этим растет потребительское и корпоративное доверие. Мы наблюдали это в наших подразделениях", — отметила в релизе генеральный директор Citi Джейн Фрейзер (Jane Fraser).

Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.