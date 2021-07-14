МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире Citigroup Inc. в первом полугодии 2021 года поднялась почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 14,135 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Разводненная прибыль на акцию составила 6,47 доллара против 1,43 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода сократилась на 9% — до 36,801 миллиарда долларов.
Чистая прибыль за второй квартал 2021 года подскочила в 5,9 раза и достигла 6,193 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,85 доллара против 0,38 доллара годом ранее. Выручка при этом опустилась на 12% и составила 17,474 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали прибыль на акцию в 1,99 доллара, а выручку на отметке 17,36 миллиарда долларов.
Затраты во втором квартале увеличились на 7% в годовом выражении — до 11,192 миллиарда долларов.
"Темп глобального восстановления превышает ранние ожидания, и вместе с этим растет потребительское и корпоративное доверие. Мы наблюдали это в наших подразделениях", — отметила в релизе генеральный директор Citi Джейн Фрейзер (Jane Fraser).
Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами — Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
https://1prime.ru/finance/20210714/834197029.html