МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Доход от инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в первом полугодии 2021 года составил 39,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Суд объяснил, в каком случае россиян не могут лишить пенсии

"Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ раскрыла результаты размещения средств пенсионных накоплений граждан по итогам первого полугодия 2021 года: доходы по расширенному портфелю составили 39,1 миллиарда рублей (14,7 миллиарда рублей в первом квартале, 24,4 миллиарда рублей во втором квартале), по портфелю госбумаг 734,9 миллиона рублей (268,5 миллиона рублей в первом квартале, 466,4 миллиона рублей во втором квартале)", — сообщил ВЭБ.

Доходность в годовом выражении по расширенному портфелю по итогам первого полугодия достигла 4,11%, по портфелю госбумаг 4,08% (по итогам первого квартала доходность по этим портфелям составляла чуть более 3%).

"Несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию (на фоне роста ключевой ставки и ожиданий роста инфляции), ВЭБ.РФ по итогам полугодия заработал для будущих пенсионеров порядка 40 миллиардов рублей, динамика по доходности позитивная", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента доверительного управления ВЭБа Александра Попова.

"На фоне отрицательной переоценки по активам доходы были обеспечены только за счет купонных выплат и процентных поступлений. Портфели ВЭБа хорошо защищены от рыночного риска, они показали положительный прирост и существенно опередили прирост индексов облигаций Мосбиржи за период с января по июнь", — добавил Попов.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой ВЭБа Игорем Шуваловым, который расскажет о функционировании институтов развития, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Шувалов доложит Путину о работе институтов развития и основных проектах.