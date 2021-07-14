МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Крупные российские кредитные организации начали активнее выдавать клиентам "займы до зарплаты" размером до 30 тысяч рублей и сроком на месяц, пишет "Коммерсант".

По мнению опрошенных изданием экспертов, это не представляет угрозы традиционным на этом рынке микрофинансовым организациям.

Все больше крупных банков стали заинтересованы в клиентах микрофинансовых организаций (МФО). Им кредитные организации предлагают ссуды до 30 тысяч рублей сроком на один месяц.

В частности, такие займы до зарплаты для своих зарплатных же клиентов предоставляют:

Сбербанк,



Альфа-банк,

Почта-банк,



а другие крупные игроки изучают это направление.



Сбербанк запустил сервис "Деньги до зарплаты" в мае этого года, им уже успели воспользоваться свыше 100 000 клиентов, общая сумма займов превысила 1 миллиард рублей.

У Почта-банка сервис "Запасной кошелек" запущен в октябре 2020 года, клиенты могут занять до зарплаты либо пенсии до 10 000 рублей, если задолженность будет погашена в течение месяца, то комиссии за обслуживание не будет.

Альфа-банк позволяет клиентам зарплатного проекта получать средства вперед неограниченное количество раз. Это дает возможность за месяц получить до 80% зарплаты вперед.

Сервис коротких займов разрабатывает также Тинькофф Банк: здесь изданию подтвердили спрос на продукт со стороны клиентов.