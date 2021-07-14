МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 14,2 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства.

Минфин на первом аукционе в полном объеме разместил предложенные ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 97,37% от номинала, средневзвешенная цена — 97,4225% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,28% годовых, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых. Спрос составил 19,978 миллиарда рублей. Российские банки за месяц вдвое нарастили вывоз наличной валюты

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 4,166 миллиарда рублей при лимите в 10 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 97,42% от номинала, средневзвешенная цена — 97,5348% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,41% годовых, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 7,664 миллиарда рублей.

С начала июля цены ОФЗ преимущественно снижались, при этом темпы этого снижения сокращались по мере увеличения сроков обращения облигаций. В результате доходность в среднем по рынку выросла на 8 базисных пунктов, но при этом по выпускам со сроком обращения до года в пределах 25-34 базисных пунктов, со сроком обращения 1,5-3,5 лет – в пределах 8-18 базисных пунктов, а по выпускам со сроком обращения более 4 лет изменение доходности составило в пределах от 0 до 7 базисных пунктов, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

"На фоне слабовыраженной динамики на вторичном рынке и продолжающегося снижения спроса на аукционах последних двух недель Минфин решил вновь снизить объем предложения на текущих аукционах, ограничив его по каждому выпуску 10 миллиардами рублей по номинальной стоимости", — отметил он.

Спрос на аукционе по размещению нового восьмилетнего выпуска почти в два раза превысил объем предложения, которое было реализовано в полном объеме. И для его реализации Минфин предоставил инвесторам относительно невысокую премию, которая составила 4 базисных пункта к уровню вторичного рынка. Второй аукцион по пятнадцатилетнему выпуску не вызвал особого интереса со стороны инвесторов, спрос которых составил всего около 77% от объема предложения, который был реализован на 41,37%. Но для достижения этого результата эмитенту пришлось предоставить инвесторам премию по доходности в размере 13 базисных пунктов к уровню вторичного рынка, сообщил Ермак.

В целом в третьем квартале Минфин РФ планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 700 миллиардов рублей. С начала квартала министерство разместило ОФЗ на 29,6 миллиарда рублей.