МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. С 1 сентября 2020 года в России заемщики с долгами от 50 до 500 тысяч рублей могут подать заявку на внесудебное банкротство посредством МФЦ.

По закону в течение шести месяцев обращение рассмотрят, и в случае положительного решения человека освободят от долгов.

Повторно банкротиться по такой процедуре можно не раньше, чем через 10 лет.

Как пишет "Российская газета", в январе-июне текущего 2021 года завершилось 1679 внесудебных банкротств физлиц.

Если учесть, что потенциально внесудебными банкротами могут стать около 3 миллиона заемщиков, это очень маленькое количество. Только 0,04% должников смогли вытащить себя из долговой ямы.

"Наверняка при разработке законопроекта предполагались совсем иные масштабы", — пишет издание.

Настораживает и отсутствие положительной динамики. Если в сентябре прошлого года одобрили 394 заявления, то в мае уже 292. Это минимум за все время действия закона.

По мнению опрошенных изданием экспертов, для того, чтобы процедура внесудебного банкротства стала такой, какой она предполагалась изначально, а именно — простой, удобной и эффективной — необходимо следующее: