МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Денежные переводы трудовых мигрантов из России на родину в страны СНГ в первом квартале 2021 года снизились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,85 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Евросоюз допустил введение санкций против Белоруссии за наплыв мигрантов

Положительную динамику показал только Узбекистан: переводы туда за год выросли на 12,4%, до 680,4 миллиона долларов. Во все остальные государства СНГ отправлять стали заметно меньше, самое сильное снижение было по Туркмении: если в первом квартале прошлого года туда отправили 0,8 миллиона долларов, то в этом году – всего 0,1 миллиона.

Переводы в Молдавию сократились вдвое (до 44,8 миллиона долларов), в Таджикистан – на 37,3% (до 224,9 миллиона долларов), на Украину – на 32,6% (до 153,1 миллиона долларов), в Азербайджан – на 29% (до 127,7 миллиона долларов), в Казахстан – на 28,2% (до 20,6 миллиона долларов), в Киргизию – на 10% (до 378,8 миллиона долларов).

Меньше всего по сравнению с остальными государствами СНГ снизились переводы трудовых мигрантов, отправляемые в Армению (на 4,2%, до 113,1 миллиона долларов) и Белоруссию (на 4,3%, до 102,9 миллиона долларов).