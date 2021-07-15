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2021-07-15T12:28:47+03:00
2021-07-15T12:28:47+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210715/834206633.html
Россиян предупредил о всплеске мошенничества в связи с выплатами на детей
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Телефонные мошенники могут начать массово обзванивать россиян в связи с новыми выплатами семьям с детьми школьного возраста, сообщила журналистам директором дивизиона "Забота о... ПРАЙМ, 15.07.2021
мошенничество, выплаты, сбербанк, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Телефонные мошенники могут начать массово обзванивать россиян в связи с новыми выплатами семьям с детьми школьного возраста, сообщила журналистам директором дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина.
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
"Есть такой паттерн у мошенников, что любые выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно", — ответила Левина на вопрос о возможном телефонном мошенничестве в связи с данными выплатами.
Она отметила, что банк также готовится к тому, что начнутся массовые звонки от россиян в банк для получения консультаций по этим выплатам.