МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Телефонные мошенники могут начать массово обзванивать россиян в связи с новыми выплатами семьям с детьми школьного возраста, сообщила журналистам директором дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина. Минтруд назвал параметры получения выплаты на школьников

В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.

"Есть такой паттерн у мошенников, что любые выплаты от государства мошенники пытаются перевернуть и использовать эти темы. Возможно, будет всплеск. Но мы постараемся отработать все максимально четко и понятно", — ответила Левина на вопрос о возможном телефонном мошенничестве в связи с данными выплатами.

Она отметила, что банк также готовится к тому, что начнутся массовые звонки от россиян в банк для получения консультаций по этим выплатам.