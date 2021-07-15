МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россияне в среднем рассчитывают потратить на семейный отпуск 185 тысяч рублей, говорится в исследовании ВТБ. Российские семьи оценили необходимый доход для сведения концов с концами

"ВТБ проанализировал цели для накоплений, которые указывают клиенты при открытии накопительного счета "Копилка". Всего на отпуск владельцы таких счетов планируют накопить 2,5 миллиарда рублей, в среднем рассчитывая потратить на семейный отдых 185 тысяч рублей", — подсчитали в банке.

Больше всего денег россияне копят на покупку жилья или на первоначальный взнос по ипотеке – в среднем 1,2 миллиона рублей. Всего на приобретение недвижимости клиенты банка хотят накопить почти 15 миллиардов рублей. В целом общий объем "копилки" на различные цели должен достигнуть более 42 миллиардов рублей.

"Мы фиксируем тренд на повышение финансовой грамотности клиентов, которые предпочитают заранее откладывать средства на отдых и размещать их в сберегательные инструменты. С учетом изменяющейся эпидемиологической ситуации сегодня особенно актуальны продукты с возможностью гибкого управления финансами, которые позволяют использовать накопленные средства в подходящий момент и не терять доходность", — отметила замначальника управления "Сбережения" ВТБ Мария Воронина.