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Россияне рассказали, на что откладывают деньги
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Россияне в среднем рассчитывают потратить на семейный отпуск 185 тысяч рублей, говорится в исследовании ВТБ. "ВТБ проанализировал цели для накоплений, которые указывают клиенты... ПРАЙМ, 15.07.2021
втб, накопления, отпуск, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россияне в среднем рассчитывают потратить на семейный отпуск 185 тысяч рублей, говорится в исследовании ВТБ.
"ВТБ проанализировал цели для накоплений, которые указывают клиенты при открытии накопительного счета "Копилка". Всего на отпуск владельцы таких счетов планируют накопить 2,5 миллиарда рублей, в среднем рассчитывая потратить на семейный отдых 185 тысяч рублей", — подсчитали в банке.
Больше всего денег россияне копят на покупку жилья или на первоначальный взнос по ипотеке – в среднем 1,2 миллиона рублей. Всего на приобретение недвижимости клиенты банка хотят накопить почти 15 миллиардов рублей. В целом общий объем "копилки" на различные цели должен достигнуть более 42 миллиардов рублей.
"Мы фиксируем тренд на повышение финансовой грамотности клиентов, которые предпочитают заранее откладывать средства на отдых и размещать их в сберегательные инструменты. С учетом изменяющейся эпидемиологической ситуации сегодня особенно актуальны продукты с возможностью гибкого управления финансами, которые позволяют использовать накопленные средства в подходящий момент и не терять доходность", — отметила замначальника управления "Сбережения" ВТБ Мария Воронина.