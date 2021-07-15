МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley в первом полугодии 2021 года поднялась почти в 1,6 раза в годовом выражении и составила 7,631 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. Чистая прибыль Citigroup в первом полугодии выросла в четыре раза

Разводненная прибыль на акцию составила 4,04 доллара против 2,96 доллара годом ранее. Выручка Morgan Stanley составила 30,478 миллиарда долларов, увеличившись на 30%.

По итогам второго квартала чистая прибыль выросла на 10% в годовом выражении, до 3,511 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,85 доллара против 1,96 доллара годом ранее. Выручка Morgan Stanley составила 14,759 миллиарда долларов (рост на 8% выше в годовом выражении). Прогноз по выручке составлял 13,98 миллиарда долларов.

"Выручка в размере 14,8 миллиарда долларов и чистая прибыль в 3,5 миллиарда долларов отражают высокие результаты, полученные во всех наших бизнес-сегментах и регионах", — говорится в релизе.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более чем 40 стран.