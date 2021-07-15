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Чистая прибыль Morgan Stanley за первое полугодие выросла в 1,6 раза
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Чистая прибыль Morgan Stanley в первом полугодии 2021 года поднялась почти в 1,6 раза в годовом выражении и составила 7,631 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация... ПРАЙМ, 15.07.2021
отчетность, чистая прибыль, morgan stanley, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley в первом полугодии 2021 года поднялась почти в 1,6 раза в годовом выражении и составила 7,631 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.
Разводненная прибыль на акцию составила 4,04 доллара против 2,96 доллара годом ранее. Выручка Morgan Stanley составила 30,478 миллиарда долларов, увеличившись на 30%.
По итогам второго квартала чистая прибыль выросла на 10% в годовом выражении, до 3,511 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,85 доллара против 1,96 доллара годом ранее. Выручка Morgan Stanley составила 14,759 миллиарда долларов (рост на 8% выше в годовом выражении). Прогноз по выручке составлял 13,98 миллиарда долларов.
"Выручка в размере 14,8 миллиарда долларов и чистая прибыль в 3,5 миллиарда долларов отражают высокие результаты, полученные во всех наших бизнес-сегментах и регионах", — говорится в релизе.
Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более чем 40 стран.