МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. ЦБ Индии на неопределенный срок запретил международной платежной системе Mastercard эмитировать новые карты на территории страны из-за нарушения правил хранения данных, говорится в пресс-релизе индийского регулятора. Крупнейшие российские банки хотят упростить перевыпуск карт

"Резервный банк Индии (RBI) сегодня наложил ограничения на Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd. (Mastercard) на привлечения новых внутренних клиентов (дебетовых, кредитных или предоплаченных) в свою карточную сеть с 22 июля 2021 года", — сказано в релизе.

Регулятор сообщает, что Mastercard нарушает требования по хранению данных платежных систем, несмотря на то, что ей было предоставлено достаточно времени, чтобы привести свою работу в соответствие с правилами.

Подчеркивается, что данные ограничения не повлияют на действующих клиентов платежной системы.