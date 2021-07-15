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Центробанк Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты
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ЦБ Индии на неопределенный срок запретил международной платежной системе Mastercard эмитировать новые карты на территории страны из-за нарушения правил хранения данных, говорится... ПРАЙМ, 15.07.2021
mastercard, банковские карты, индия, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. ЦБ Индии на неопределенный срок запретил международной платежной системе Mastercard эмитировать новые карты на территории страны из-за нарушения правил хранения данных, говорится в пресс-релизе индийского регулятора.
"Резервный банк Индии (RBI) сегодня наложил ограничения на Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd. (Mastercard) на привлечения новых внутренних клиентов (дебетовых, кредитных или предоплаченных) в свою карточную сеть с 22 июля 2021 года", — сказано в релизе.
Регулятор сообщает, что Mastercard нарушает требования по хранению данных платежных систем, несмотря на то, что ей было предоставлено достаточно времени, чтобы привести свою работу в соответствие с правилами.
Подчеркивается, что данные ограничения не повлияют на действующих клиентов платежной системы.