МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии увеличилась на 1% в годовом выражении и составила 1,849 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации. Чистая прибыль Bank of America в первом полугодии выросла в 2,4 раза

Разводненная прибыль на обыкновенную акцию составила 2,1 доллара против 2,06 доллара в январе-июне прошлого года. Выручка BNY Mellon снизилась на 3% — до 7,881 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль BNY Mellon, приходящаяся на акционеров, составила 991 миллион долларов, увеличившись на 10% в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию составила 1,13 доллара против 1,01 доллара год назад. Выручка BNY Mellon снизилась на 1,2% — до 3,96 миллиарда долларов.

"Мы показали еще один хороший квартал: прибыль на акцию составила 1,13 доллара США при выручке в 4 миллиарда долларов, а доходность обыкновенного и материального капитала составила 10% и 19%… что отражает выгоду более высоких уровней рынка, а также продолжающийся органический рост, обусловленный более высоким уровнем активности клиентов и новым импульсом для бизнеса", — приводятся в сообщении слова генерального директора корпорации Тодда Гиббонса (Todd Gibbons).

BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.