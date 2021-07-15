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2021
https://1prime.ru/finance/20210715/834209917.html
Международные резервы России за неделю выросли на 0,5%
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Международные резервы РФ со 2 по 9 июля увеличились на 0,5% и составили 593,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. "Объем международных резервов по состоянию на 9 июля... ПРАЙМ, 15.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 июля увеличились на 0,5% и составили 593,7 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 9 июля составил 593,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,8 миллиарда долларов, или на 0,5%, главным образом в результате повышения цен на золото", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.