МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Доля вложений россиян в инвестиционные инструменты в структуре "вклады-инвестиции" в 2021 году может вырасти на 3 процентных пункта – до 22%, заявила старший вице-президент — руководитель блока "Управление благосостоянием", председатель совета директоров НПФ Сбербанк Наталья Алымова. Правительство рассмотрит проект о возврате пенсионных накоплений

"Пропорция между вкладами и инвестиционными инструментами меняется: в 2020 году – это было 81:19%, в 2021 году мы прогнозируем 78:22%. Но мы должны понимать, что Сбербанк, как организация, у которой 45% — доля рынка, и где огромная аудитория, для которых вклад – это единственный подходящий продукт, тянет эту пропорцию вниз. У нас она, например, 87:13%, и в 2021 году она будет 85:15%", — отметила Алымова на онлайн-конференции НАУФОР "Вызовы регулирования".

По ее словам, старая модель, которая работала во время ограничений из-за пандемии в 2020 году, когда физлица лишний раз не тратили и пополняли вклады, исчерпала себя.

В среду Банк России сообщал, что российские частные инвесторы в первом полугодии вложили в акции отечественных и иностранных эмитентов 412 миллиардов рублей (по данным Московской биржи и "СПБ Биржи"), что почти сопоставимо с объемом инвестиций за весь 2020 год – 503 миллиарда рублей.