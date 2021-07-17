МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Увеличение покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила вместе со стартовавшим периодом дивидендных выплат может привести к дефициту иностранной валюты на российском рынке, но он будет краткосрочным, заявил РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

"Значительное увеличение закупок иностранной валюты на рынке (в рамках бюджетного правила — ред.) с начала лета может привести к краткосрочному дефициту валюты, особенно в свете стартовавшего дивидендного периода – акционеры-нерезиденты начнут конвертировать полученные рублевые выплаты в валюту", — сказал эксперт.

Наметкин добавил, что это потенциально может усилить давление на курс рубля в ближайшее время. Зеленский подписал закон о налоговой амнистии

Минфин РФ по бюджетному правилу направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти. В мае министерство отказалось от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, которому отведено 20% в объеме фонда. Операции в интересах Минфина проводит ЦБ, при этом регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. В текущем периоде – с 7 июля по 5 августа 2021 года — объем таких покупок должен составить 296 миллиардов рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 миллиарда рублей.

Рубль в середине июня значительно укрепился к основным резервным валютам — доллар достигал отметки 71,55 рубля впервые с июля 2020 года, а евро — 85,76 рубля впервые с августа 2020 года. Однако затем отечественная валюта перешла к ослаблению, и сейчас торгуется в районе 74 рублей за доллар и 87,5 рубля за евро.