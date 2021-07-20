МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бесконтактные технологии набирают у россиян все большую популярность, однако у некоторых банковских клиентов они до сих пор вызывают подозрение – считается, что карта, которая находится в кошельке, более надежна, чем ее цифровой аналог, рассказали РИА Новости эксперты Россельхозбанка. Россиян предупредили об уловках магазинов при оплате картой

На самом деле, бесконтактные платежи не уступают обычной карте в безопасности – главное не сообщать никому данные своей карты и не переходить по подозрительным ссылкам, совершая покупки в интернете, рекомендуют эксперты.

"Доля бесконтактных платежей составит к концу 2021 года более 70% от всех банковских транзакций. Дальнейшему распространению цифровых видов оплаты мешают существующие мифы о недостаточной защищенности таких операций", — уверены в кредитной организации.

ПОЧЕМУ "БЕСКОНТАКТ" БЕЗОПАСЕН

Многим людям до сих пор на подсознательном уровне кажется, что владение банковской картой на физическом носителе, то есть, возможность ее потрогать, спрятать, убрать поглубже в кошелек, гарантирует им большую безопасность, чем оформление цифровой карты, не имеющей пластикового носителя. Считается, что отсутствие пластикового носителя на интуитивном уровне ассоциируется с ограничениями по функционалу. На самом деле, цифровая карта является полным аналогом пластиковой карты, включающий тот же функционал и те же средства защиты от мошенничества. Она защищена от мошеннических операций стандартным набором автоматизированных средств. Центробанк Индии запретил Mastercard выпускать в стране новые карты

Кроме того, некоторые опасаются платить с помощью смартфона: существует миф, что в момент оплаты с применением технологии беспроводной передачи данных (NFC) с устройства могут быть украдены как платежные реквизиты человека, так и его личные данные. Появление таких гаджетов, как платежные часы, брелоки, кольца, только усилило эти опасения. Тем не менее, пользоваться смартфоном абсолютно безопасно, рассказывает директор департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов, потому что такие платежи защищены криптографией.

Еще один миф связан с оплатой товаров в интернете. Зачастую при онлайн-оплате заказа пользовали сталкиваются с тем, что ресурс перенаправляет их на специальную страницу оплат, где требуется ввести номер карты, срок действия и CVV-код. Такие действия многим кажутся небезопасными: если мошенники получат эти данные, то смогут совершать покупки без ведома владельца карты. Как пояснили эксперты, официальные сайты используют SSL-сертификат безопасности: название сайта начинается с "https://" (также у таких сайтов есть значок закрытого замка). Если сайт начинается с "http://", то это повод усомниться в оригинальности страницы и не рекомендуется вводить там персональные данные, а также реквизиты платежных карт.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

"Практика показывает, что чаще всего кража денег со счетов клиентов банков происходит не с помощью высокотехнологичных разработок, а из-за невнимательности клиента, несоблюдения правил кибергигиены и воздействия на человека методами социальной инженерии", — рассуждает Соколов.

Владельцы карт вводят свои данные в подозрительные окна браузера, диктуют конфиденциальную информацию мошенникам по телефону, переходят по небезопасным ссылкам.

Поэтому для совершения операций в интернете рекомендуется открыть отдельный счёт и привязать к нему карту, на которой нужно хранить ограниченное количество денежных средств необходимых для совершения покупки. Даже если вы попадётесь на уловки мошенников, то использование отдельной карты позволит свести к минимуму возможные потери.

Для повышения безопасности стоит также задуматься над использованием приложения мобильного банка на телефонном устройстве, отличном от устройства, на которое приходят SMS-уведомления, добавил эксперт. Кроме того, не рекомендуется переводить свои сбережения на бонусные счета по просьбе третьих лиц. Если вам звонят и предлагают перевести денежные средства на бонусный счет – это мошенники, следует завершить вызов.