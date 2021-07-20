МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Совет директоров РЖД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год по обыкновенным акциям, по привилегированным — выплатить 4 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Акционеры ВТБ одобрили дивиденды за 2020 год

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: выплатить дивиденды по итогам работы за 2020 год денежными средствами по привилегированным акциям ОАО "РЖД" в размере 4 008,1 миллиона рублей; не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2020 год по обыкновенным акциям ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.

В июне правительство РФ распорядилось не предусматривать выплату дивидендов компании за прошлый год по обыкновенным акциям.

В октябре кабмин распорядился выплатить дивиденды РЖД за 2019 год только по привилегированным акциям, по обыкновенным — было также принято решение их не выплачивать. В частности, на дивиденды по префам выплачивалось 2,7 миллиарда рублей. РЖД размещали привилегированные акции в пользу единственного акционера — правительства РФ. Бумаги были оплачены средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые привлекаются на реконструкцию Байкало-Амурской (БАМа) и Транссибирской железнодорожных магистралей (Транссиба).

Чистый убыток холдинга РЖД по МСФО в прошлом году составил 52,9 миллиарда рублей в связи с убыточностью пассажирского сегмента. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2020 году составила 382,959 миллиона рублей после 53,5 миллиарда годом ранее.