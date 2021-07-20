МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Международная платёжная система Mastercard обсуждает отказ от бренда Maestro. По мнению экспертов, причина закрытия связана с низкими финансовыми показателями и слабым развитием в сегменте интерне-продаж, пишет "Коммерсант".

Российские банки начали подключать карты "Мир" к Apple Pay

В России карты Maestro выпускают совместно с Национальной системой платёжных карт "Мир". Такие карты предлагают, например, в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, МТС-банке.

Один из собеседников издания, эксперт по рынку платежных карт Дмитрий Вишняков полагает, что Mastercard не будет сразу отказываться от Maestro, а установит некий переходный период для владельцев карт.