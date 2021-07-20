2021-07-20T13:53:26+03:00
2021-07-20T13:53:26+03:00
2021-07-20T13:53:26+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210720/834247575.html
Mastercard может закрыть бренд Maestro
Финансы
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Международная платёжная система Mastercard обсуждает отказ от бренда Maestro. По мнению экспертов, причина закрытия связана с низкими финансовыми показателями и слабым развитием... ПРАЙМ, 20.07.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Международная платёжная система Mastercard обсуждает отказ от бренда Maestro. По мнению экспертов, причина закрытия связана с низкими финансовыми показателями и слабым развитием в сегменте интерне-продаж, пишет "Коммерсант".
Опрошенные изданием участники рынка признают, разговоры ведутся уже несколько лет. По мнению источников газеты, Mastercard не может развивать два бренда одновременно.
В России карты Maestro выпускают совместно с Национальной системой платёжных карт "Мир". Такие карты предлагают, например, в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, МТС-банке.
Один из собеседников издания, эксперт по рынку платежных карт Дмитрий Вишняков полагает, что Mastercard не будет сразу отказываться от Maestro, а установит некий переходный период для владельцев карт.