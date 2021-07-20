МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 21 июля предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

"Минфин России информирует о проведении 21 июля 2021 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS (дата погашения 23 июля 2031 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости", — сообщает министерство.