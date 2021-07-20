2021-07-20T16:14:20+03:00
2021-07-20T16:14:20+03:00
2021-07-20T16:14:20+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210720/834250537.html
Минфин на аукционе предложит ОФЗ-ПД на 20 миллиардов рублей
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России на аукционе 21 июля предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 20.07.2021
минфин рф, аукционы офз, новости, облигации, финансы, рынки
https://1prime.ru/images/83229/06/832290656.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290656.jpg
https://1prime.ru/images/83229/06/832290649.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290649.jpg
https://1prime.ru/images/83229/06/832290637.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/06/832290637.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 21 июля предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26239 на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России информирует о проведении 21 июля 2021 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS (дата погашения 23 июля 2031 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости", — сообщает министерство.