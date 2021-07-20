БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе к 2024 году специальный наднациональный орган по борьбе с отмыванием денег, говорится в сообщении ЕК. В Евросоюзе предлагают запретить анонимные кошельки для криптовалют

Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти предложения ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.

"Новое управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) на уровне ЕС будет центральным органом, координирующим национальные власти, чтобы гарантировать, что частный сектор правильно и последовательно применяет правила ЕС", — отмечается в релизе. В частности, AMLA будет напрямую контролировать некоторые из наиболее рискованных финансовых учреждений, которые работают в большом количестве государств ЕС или требуют немедленных действий для устранения рисков, отмечает ЕК. AMLA также будет осуществлять мониторинг и координацию национальных надзорных органов, ответственных за другие финансовые и нефинансовые организации.

"AMLA должно быть в рабочем состоянии в 2024 году, оно начнет свою работу по прямому надзору несколько позже", когда для этого будет полностью подготовлена законодательства база, пишет ЕК.

Кроме того, предлагается создать в Евросоюзе списки третьих стран, аналогичные перечням Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), для противодействия отмыванию денег. ЕС также сможет включать в эти перечни государства, которые не входят в список ФАТФ, но которые представляют угрозу для финансовой системы ЕС.

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Помимо этого, ЕК предлагает создать в Евросоюзе систему, позволяющую властям одной страны союза оперативно получать данные о банковских счетах и их владельцах в другом государстве ЕС, говорится в документе. Правоохранительные органы стран союза должны будут иметь доступ к системе.

Еще одна мера — введение общего для Евросоюза лимита на наличные платежи в размере 10 тысяч евро для борьбы с отмыванием денег.

"Крупные платежи наличными — простой способ для преступников отмыть деньги, так как сделки отследить очень сложно. Поэтому сегодня ЕК предложила установить лимит на крупные платежи наличными в размере 10 тысяч евро в масштабах всего ЕС", — говорится в релизе.

Подобные лимиты уже существуют примерно в двух третях государств союза, но их размеры различаются. Новые правила, исходя из релиза, должны установить лимит во всех странах. Национальные лимиты ниже 10 тысяч евро могут быть сохранены. "Ограничение крупных денежных платежей затрудняет отмывание "грязных денег" преступниками", — пишет ЕК.

Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность.