МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Траты россиян на минимальный школьный набор выросли на 13% по сравнению с прошлогодним июлем и составили 12,9 тысячи рублей, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Свыше 204 миллиардов рублей выделят для выплат на школьников

"Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году", — выяснили аналитики, проанализировав средние чеки по всей стране за 1-15 июля этого и прошлого года.

По их данным, средний чек по набору первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки, альбомы и прочее) вырос на 6% до 690 рублей, школьному дневнику — на 3% до 107 рублей, пеналу — на 31% до 728 рублей, набору тетрадей — на 6% до 306 рублей, настольной лампе — на 22% до 1580 рублей, рюкзаку — на 8% до 1692 рублей, школьной форме — на 15% до 1651 рубля, школьной блузке (рубашке) — на 15% до 817 рублей, детским брюкам (юбке) — на 4% до 1081 рубля, детским кроссовкам — на 22% до 2188 рублей, детским туфлям и ботинкам — на 4% до 1883 рублей.

"Практичная" стратегия потребления, которой с прошлого года следует еще большее число российских покупателей, стимулирует родителей делать часть покупок заранее, в первой половине лета, когда еще нет ажиотажа, поясняют эксперты "Чек Индекса". В большой степени это касается товаров, которые можно купить впрок, таких как канцелярия, рюкзак, и в меньшей — одежды и обуви, которые приходится менять в зависимости от интенсивности роста и потребности детей. Эксперты выяснили, сколько школьников в России сталкивались с мошенниками

"Как правило, большая часть затрат при подготовке детей к школе приходится на одежду и обувь. Однако в июле этого года объем продаж детской одежды меньше в сравнении "год к году" из-за высокой базы 2020 года, когда действовал эффект мер господдержки и отложенного спроса", — отмечают аналитики.

В июле же текущего года высокая доля трат приходится на отпуск и хозяйственные дела, но с приближением учебного сезона потребительская активность в рамках сбора детей в школу традиционно будет возрастать, прогнозируют в "Чек Индексе".