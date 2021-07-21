Центробанк указал ломбардам на недопустимость популярной практики
ЦБ указал ломбардам на недопустимость повышения ставки в последние дни перед возвратом займа
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Банк России указал ломбардам на недопустимость повышения процентной ставки в последние дни перед сроком возврата займа.
Согласно действующему законодательству, ломбарды не могут увеличивать ставку после указанного в договоре дня возврата займа, а обращать взыскание на заложенную вещь они вправе не ранее чем через месяц после этого срока.
"Банк России выявил случаи, когда ломбарды выдают займы с условием повышения процентной ставки в последние дни перед сроком возврата, указанным в залоговом билете. Тем самым они обходят закрепленный законом запрет на повышение ставки после того, как заем не был погашен в срок", — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор указывает ломбардам, что такая практика недопустима. Она приводит к тому, что клиенту, который вовремя не расплатился с ломбардом, потом все труднее погасить задолженность и получить обратно заложенную вещь.
https://1prime.ru/finance/20210721/834258282.html
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