МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), одного из крупнейших в мире производителей товаров для здоровья, в первом полугодии 2021 года выросла на 32,4% в годовом выражении — до 12,475 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Daimler отчитался о прибыли в первом полугодии

В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 4,67 доллара против 3,53 доллара в январе-июне 2020 года. Выручка J&J за отчетный период выросла на 16,9% — до 45,633 миллиарда долларов.

Чистая прибыль J&J во втором квартале выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,278 миллиарда долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании составила 2,35 доллара против 1,36 доллара год назад. Выручка компании во втором квартале увеличилась на 27,1% — до 23,312 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку на уровне 22,5 миллиарда долларов.

Компания указывает, что выручка от продажи вакцины от коронавируса во втором квартале составила 164 миллиона долларов, из которых 51 миллион долларов пришелся на США и 113 миллионов долларов — на зарубежные рынки. За полугодие компания выручила от продаж вакцины 264 миллиона долларов. Фьючерсы на американские индексы растут в ожидании корпоративных отчетов

Компания улучшила прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь 2021 год. Так, J&J ожидает, что выручка за 2021 год, включая доход от вакцины против коронавируса, составит 93,8-94,6 миллиарда долларов (в апреле ожидалось 90,6-91,6 миллиарда долларов). Без учета продаж вакцины выручка ожидается на уровне 91,3-92,1 миллиарда долларов. Таким образом, компания рассчитывает получить 2,5 миллиарда долларов от продаж вакцины. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 9,6-9,7 доллара (ранее компания прогнозировала показатель в 9,42-9,57 доллара).

Акции компании на предварительных торгах в США дорожают на 0,9%.

Johnson & Johnson основана в 1886 году, включает 265 компаний в 60 странах, в которых работают более 126 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и медицинских изделий и оборудования. В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach. На территории РФ в составе группы компаний J&J действует ООО "Джонсон & Джонсон".