МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2021 года (завершилось 2 июля) увеличилась на 7% в годовом выражении и составила 4,886 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль Johnson & Johnson в первом полугодии выросла на треть

Разводненная прибыль на акцию за полугодие составила 1,13 доллара против 1,05 доллара годом ранее. Операционная выручка Coca-Cola в годовом выражении поднялась на 22%, до 19,149 миллиарда долларов.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, по итогам второго квартала стала в полтора раза выше и достигла 2,641 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за этот же период составила 0,61 доллара против 0,41 доллара годом ранее, скорректированный показатель составил 0,68 доллара при прогнозе в 0,56 доллара. Операционная выручка выросла в 1,4 раза, до 10,129 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 9,3 миллиарда.

По итогам года компания ожидает органического роста выручки на 12-14%. На предварительных торгах акции компании дорожают на 2,7%.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.