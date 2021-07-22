МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,508 миллиарда долларов, следует из материалов компании.

Выручка выросла в 1,8 раза, составив 5,44 миллиарда долларов. Показатель EBITDA вырос в 3,2 раза и составил 2,161 миллиарда долларов.

Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 3,53 рубля на акцию, сообщила компания. Предлагаемая дата закрытия реестра на получение дивидендов — 27 сентября 2021 года.