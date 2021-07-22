МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ в первом полугодии выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 53,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка. Qiwi продаст "Открытию" свою долю в проекте "Точка"

"Чистая прибыль банка по итогам 6 месяцев 2021 года составила 53,5 миллиарда рублей, что на 29,7 миллиарда рублей превышает результат за аналогичный период прошлого года", — сказано в пресс-релизе.

Кредиты физическим лицам в первом полугодии выросли на 69 миллиардов рублей, или на 13,9%, — до 564 миллиардов рублей. Кредитный портфель юрлиц увеличился на 147 миллиардов рублей, или на 12,4%, — до 1,3 триллиона рублей.

Объем средств клиентов в банке за шесть месяцев текущего года увеличился на 4,9%, достигнув 2 триллионов рублей. При этом средства юридических лиц выросли на 10,3% — до 1,038 триллиона рублей, а средства на счетах физлиц, наоборот, уменьшились на 0,3% — до 968 миллиардов рублей по итогам отчетного периода.

Активы кредитной организации с начала 2021 года выросли на 192 миллиарда рублей, или на 7,4%, — до 2,8 триллиона рублей. Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия составил 361,4 миллиарда рублей.