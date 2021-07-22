МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в первом полугодии выросла в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,134 миллиарда долларов, следует из сообщения компании. Чистая прибыль ММК по МСФО в первом полугодии выросла в восемь раз

Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 3,218 миллиарда долларов, за счет расширения ценовых спредов между металлопродукцией и сырьем, а также реализации проектов стратегии 2022. Рентабельность EBITDA увеличилась до 46% с 25% годом ранее. Выручка возросла в 1,5 раза, до 7,006 миллиарда долларов, на фоне увеличения средних цен реализации и повышения доли готовой продукции в портфеле продаж.

Свободный денежный поток (СДП) увеличился в 2,1 раза, до 1,316 миллиарда долларов с ростом EBITDA. Это было частично нивелировано увеличением объема инвестиций и оттоком средств на пополнение оборотного капитала на фоне роста цен.

Во втором квартале чистая прибыль НЛМК выросла в 1,75 раза к предыдущему кварталу — до 1,359 миллиарда долларов. Показатель EBITDA увеличился в 1,76 раза — до 2,052 миллиарда долларов, а его рентабельность возросла до 51% с 41% кварталом ранее. Выручка выросла на 44% — до 4,139 миллиарда долларов. СДП увеличился в 1,9 раза — до 864 миллионов долларов.

Чистый долг компании в течение второго квартала снизился на 6% и на 30 июня составил 1,963 миллиарда долларов. Его отношение к EBITDA уменьшилось до 0,42х с 0,65х кварталом ранее.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций. По итогам 2020 года НЛМК увеличил выпуск стали на 1% — до 15,83 миллиона тонн.