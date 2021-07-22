МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире глобальных платежных систем Visa договорилась о покупке британского провайдера технологий для трансграничных платежей Currencycloud, говорится в сообщении Visa. Visa покупает шведский финтех-стартап Tink

"Visa объявила сегодня о подписании окончательного соглашения о приобретении Currencycloud, глобальной платформы, которая позволяет банкам и финтех-компаниям предоставлять инновационные валютные решения для трансграничных платежей", — говорится в сообщении.

В рамках сделки стоимость Currencycloud оценивается в 700 миллионов фунтов стерлингов (953 миллиона долларов). После сделки Currencycloud продолжит работать из своей штаб-квартиры в Лондоне и сохранит текущую команду менеджеров. Сделка требует одобрения регулирующих органов.

Облачная платформа Currencycloud предлагает широкий набор API-интерфейсов, позволяющих банкам и поставщикам финансовых услуг предлагать услуги по обмену валюты, в том числе уведомления в режиме реального времени о валютных транзакциях, мультивалютные кошельки и управление виртуальными счетами. Платформа Currencycloud работает примерно с 500 клиентами в сфере банковских услуг и технологий более чем в 180 странах.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.