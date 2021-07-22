МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступает на стороне банков, которые видят риски в предложенном ЦБ подходе к регулированию экосистем.

"С одной стороны бизнес должен быть защищён от "недружественного" поглощения банками, с другой — ЦБ опять как "слон в посудной лавке" на пути к логичной цели может уничтожить все вокруг. Поэтому, с оговорками про защиту бизнеса, в данном случае — я на стороне банков", — заявил журналистам бизнес-омбудсмен.

ЦБ в июне опубликовал доклад, в котором предложил варианты регулирования экосистем банков. Оптимальным решением Банк России видит установление риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в размере 30% от совокупного капитала, распространив их на основные средства, непрофильное имущество, вложения в нефинансовые организации и вложения в инвестфонды. Как правило, банки получают их, когда забирают залог у неплатежеспособных заёмщиков.

По словам Титова, главы крупнейших российских банков в письме главе ЦБ Эльвире Набиуллиной предупредили, что изменение требований может привести к массовому закрытию отделений в небольших городах.

Как указывается в письме банкиров, в настоящее время 190 из 377 банков не вписываются в предлагаемые требования, указал он. В результате 46 банков не потянут порог достаточности капитала Н1.0, а 66, в том числе два системно значимых, не смогут выполнить норматив с учетом надбавок, сообщил омбудсмен. Кроме того, в новых условиях банкам придется стать строже к заемщикам, а также чаще идти на уничтожение предприятий, чем заниматься восстановлением их деятельности, рассказал об опасениях кредитных организаций Титов.

Участники рынка предупреждают, что такие изменения скажутся и на кредитовании реального сектора экономики. Для инновационного бизнеса заметно вырастут ставки по кредитам, поскольку банки больше не смогут входить в капитал, заключил он.