МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россияне все чаще не хотят платить по своим долгам и заявляют о желании пройти процедуру банкротства: доля таких заемщиков выросла до 7% от всех неплательщиков, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Сейчас порядка 80% неплательщиков ссылаются на финансовые трудности, при этом из них 60% связывают их с пандемией, в условиях которой доход снизился в среднем на 20-30%. Стоит отметить, что выросло количество желающих пройти процедуру банкротства — порядка 7% сейчас называют эту причину", — рассказали в ассоциации. Ранее доля желающих пройти процедуру банкротства была на уровне 4-5%. Рубль снова стал одной из самых недооцененных валют мира

Около 5% не вносящих платежи по кредитам россиян не согласны с суммой долга и хотят ее оспорить, еще 5% — не готовы решать вопрос в досудебном порядке. Однако данное решение вызвано мнением, что суд встанет на защиту физического лица, при этом нет понимания, что он руководствуется буквой закона и ранее подписанному договору, добавили в НАПКА. Оставшиеся 3% называют другие причины.

По словам президента НАПКА Эльмана Мехтиева, на увеличение желающих стать банкротами повлияла совокупность факторов, основным из которых стал рост количества тех, кто узнал о данной процедуре и возможности ее пройти.

"Однако стоит понимать, что далеко не все, кто высказывают данное желание идут до конца и начинают данную процедуру, более того не все желающие подходят под требования процедуры. Кроме того, мы видим, что несмотря на рост осведомлённости, подробности и последствия процедуры знает не более трети — для многих это по-прежнему мнимый лёгкий способ не платить по ранее взятому кредиту", — отметил Мехтиев.

Банкротство является действенной мерой, направленной на помощь оказавшимся в действительно трудной финансовой ситуации, однако данная процедура имеет свою "цену" — получить заем с пометкой "банкротство" в кредитной истории в будущем крайне трудно, говорит управляющий директор "Первого коллекторского бюро" Павел Михмель.

По его словам, порядка половины должников, кто ранее задумывался о процедуре банкротства, делает выбор в пользу индивидуальной работы с долгом, в рамках которой ему могут предложить частичное списание и более комфортную сумму платежа. Таким образом, он погашает долг, исправляет кредитную историю и не лишается средств и имущества. Реально доходят до процедуры банкротства на более 10-15% из тех, кто заявил о данном намерении.