МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль сервиса микроблогов Twitter Inc. за первое полугодие составила 133,654 миллиона долларов против убытка годом ранее в 1,386 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Суд оштрафовал Twitter за неудаление контента

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за полугодие составила 0,16 доллара доллара против убытка в 1,77 доллара годом ранее. Выручка подскочила в 1,5 раза в годовом выражении, до 2,226 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила 65,649 миллиона долларов против убытка в 1,378 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию компании составила 0,08 доллара против убытка в 1,75 доллара, а скорректированный показатель прибыли — 0,2 доллара при прогнозе прибыли в 0,07 доллара. Квартальная выручка Twitter выросла в 1,7 раза год к году — до 1,19 миллиарда долларов при прогнозе в 1,06 миллиарда. В том числе выручка от рекламы выросла в 1,9 раза до 1,053 миллиарда долларов.

В то же время среднее число монетизируемых ежедневных пользователей (mDAU) выросло во втором квартале на 3,5% в квартальном выражении и на 11% в годовом — до 206 миллионов пользователей.

В третьем квартале компания ожидает общую выручку на уровне в 1,22-1,3 миллиарда долларов. Операционный убыток ожидается на уровне до 50 миллионов долларов. Капитальные затраты по итогам года прогнозируются на уровне 900-950 миллионов долларов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.