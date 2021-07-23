МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам первого полугодия текущего года сократилась на 22% в годовом выражении и составила 8,422 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Twitter отчитался о чистой прибыли в первом полугодии

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 2,06 доллара против прибыли в 2,5 доллара годом ранее. Выручка компании составила 39,304 миллиарда долларов, что менее чем на 1% ниже прошлогоднего показателя.

По итогам второго квартала прибыль Intel снизилась в годовом выражении менее чем на 1%, до 5,061 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,24 доллара против 1,19 доллара в прошлом году. Скорректированный показатель составил 1,28 доллара при прогнозе в 1,07 доллара. Выручка компании составила 19,631 миллиарда долларов (снижение на 0,5%), скорректированная — 18,533 миллиарда при прогнозе в 17,8 миллиарда долларов.

В третьем квартале компания ожидает выручку в 19,1 миллиарда долларов и прибыль на акцию в 1,08 доллара. Годовой прогноз был улучшен: выручка теперь ожидается на уровне в 77,6 миллиарда, а не 77 миллиардов, как в апреле. Прибыль на акцию в текущем году, как ожидает компания, составит 4,09 доллара вместо апрельского прогноза в 4 доллара.

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на июнь 2020 года штат компании составлял 113,7 тысячи человек.