МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 16 июля составил 14,246 триллиона рублей против 14,15 триллиона на 9 июля, сообщил Банк России. Назван чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 96,2 миллиарда рублей, или на 0,68%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.