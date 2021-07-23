Денежная база России в узком определении за неделю выросла на 0,68%
Объем денежной базы РФ в узком определении на 16 июля составил 14,246 триллиона рублей
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 16 июля составил 14,246 триллиона рублей против 14,15 триллиона на 9 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 96,2 миллиарда рублей, или на 0,68%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20210723/834280472.html
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