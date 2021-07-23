МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России 17 сентября планирует провести закрытый аукцион первой цены по продаже акций "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ), приглашены четыре участника, сообщила пресс-служба регулятора. Центробанк повысил прогноз по темпам роста ВВП России в текущем году

"Совет директоров Банка России принял решение о реализации акций "Азиатско-Тихоокеанский банк" с торгов в форме закрытого аукциона первой цены. Проведение торгов и раскрытие Банком России информации о результатах торгов запланировано на 17.09.2021", — говорится в сообщении.

К участию в торгах будут приглашены все четыре инвестора, ранее подавшие заявки в Банк России.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка, выкупив допэмиссию на 9 миллиардов рублей.