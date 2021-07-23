МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Пока преждевременно говорить о завершении цикла повышения ключевой ставки, но не исключено, что июльское повышение может стать последним, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Глава Банка России дала прогноз по инфляции на ближайшие месяцы

"Об этом преждевременно говорить, потому что много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это не предопределено", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, может ли быть сегодняшнее решение по повышению ставки последним в цикле ужесточения.

"Условия, при которых это может действительно стать последним в цикле ужесточения политики, — это снижение устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий", — добавила она.

ЦБ РФ по мере замедления инфляции вернет ключевую ставку в нейтральный диапазон 5-6%, рассказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"По нашему уточненному прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7% годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции, ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон – этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5-6% при инфляции на цели Банка России вблизи 4%", — сказала глава регулятора.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.