"Коммерсант" назвал недобросовестность заемщика главной причиной отказа в банкротстве
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Опрошенные газетой "Коммерсант" юристы назвали главные причины отказов, выносимых судами по рассматриваемым делам о персональном банкротстве россиян.
Как рассказали изданию, основными мотивами судей при отказе в признании человека банкротом являются недобросовестность заемщика и его нерациональное поведение.
Первая категория попадает под определение одного из трех оснований для отказа, прописанных в российском законодательстве. Второй там нет, но суды часто трактуют различные ситуации по-своему, и их решения вызывают вопросы у юридического сообщества.
К недобросовестному поведению, как правило, относят:
- злостное уклонение от выполнения обязательств и уплаты долга,
- получение кредита в не располагающих к этому обстоятельствах.
Что касается неразумного (нерационального) поведения, то тут подразумевают взятие на себя чрезмерных обязательств, но без злого умысла.
В качестве примера недобросовестного поведения должника собеседники рассказали о деле Александра Михайлова. Он взял в долг у работодателя 700 тысяч рублей и вскоре уволился. Помимо этого, он скрыл доходы от продажи автомобиля. Несмотря на то, что суды трех инстанций списали его долг, экономколлегия Верховного суда отменила их постановления и вернула дело на новое рассмотрение.
Юристы также посетовали в беседе с изданием на то, что даже регулярные пояснения Верховного суда (ВС) не всегда позволяют разрешить ситуацию в соответствии с правовыми нормами в этом вопросе.
https://1prime.ru/finance/20210723/834283772.html