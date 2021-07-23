МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Опрошенные газетой "Коммерсант" юристы назвали главные причины отказов, выносимых судами по рассматриваемым делам о персональном банкротстве россиян. Китайцы "посочувствовали" Украине из-за сделки по "Северному потоку-2"

Как рассказали изданию, основными мотивами судей при отказе в признании человека банкротом являются недобросовестность заемщика и его нерациональное поведение.

Первая категория попадает под определение одного из трех оснований для отказа, прописанных в российском законодательстве. Второй там нет, но суды часто трактуют различные ситуации по-своему, и их решения вызывают вопросы у юридического сообщества.

К недобросовестному поведению, как правило, относят:

злостное уклонение от выполнения обязательств и уплаты долга,

получение кредита в не располагающих к этому обстоятельствах.



Что касается неразумного (нерационального) поведения, то тут подразумевают взятие на себя чрезмерных обязательств, но без злого умысла.

В качестве примера недобросовестного поведения должника собеседники рассказали о деле Александра Михайлова. Он взял в долг у работодателя 700 тысяч рублей и вскоре уволился. Помимо этого, он скрыл доходы от продажи автомобиля. Несмотря на то, что суды трех инстанций списали его долг, экономколлегия Верховного суда отменила их постановления и вернула дело на новое рассмотрение.

Юристы также посетовали в беседе с изданием на то, что даже регулярные пояснения Верховного суда (ВС) не всегда позволяют разрешить ситуацию в соответствии с правовыми нормами в этом вопросе.