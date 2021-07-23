МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) лучше всего инвестировать в проекты, повышающие потенциал роста российской экономики, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребительском кредитовании

Агентство Блумберг ранее в пятницу сообщило, что правительство РФ рассматривает вопрос о выделении из ФНБ около 900 миллиардов рублей на проект газового комплекса в Усть-Луге, реализацией которого занимается "Газпром" в партнерстве с "Русгаздобычей". По словам источников, эти деньги пойдут в дополнение к уже зарезервированным под другие проекты средствам из ФНБ в объеме 1,4 триллиона рублей.

"Действительно, расходы ФНБ могут повлиять на макроэкономическую ситуацию в целом и на инфляцию, поэтому они должны быть ограничены, сдержаны, и график трат не должен быть привязан к цене на нефть, чтобы не восстановить вот эту связку", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос об увеличении трат из ФНБ.

По ее словам, траты средств ФНБ на закупку оборудования за рубежом повлияют и на инфляцию, и на валютный курс. "Там влияние есть, нельзя сказать, что его нет, его надо оценивать", — добавила она.

"На наш взгляд, с точки зрения такой эффективности макроэкономической, конечно, лучше всего инвестировать средства ФНБ на те проекты, которые повышают потенциал российской экономики, увеличивают потенциальные темпы роста", — отметила глава ЦБ.

В июне глава Минфина РФ Антон Силуанов называл сумму в 1,2 триллиона рублей, которую планируется потратить из ФНБ за три года на различные инфраструктурные проекты. Он отмечал, что этот объем является безопасным для макроэкономической стабильности.