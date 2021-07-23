МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России следит за темпами роста ипотеки, которые в первом полугодии были очень высокими, и готов при необходимости принять дополнительные меры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина оценила влияние пересмотра льготной ипотеки на рынок жилья

"Темпы роста ипотеки в первом полугодии были очень высокими, и даже с учетом замедления во втором полугодии темпы роста в целом по году останутся значимыми. Мы будем внимательно отслеживать ситуацию", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Глава ЦБ напомнила, что с 1 августа ужесточается регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом. Регулятор принял такое решение, поскольку количество таких кредитов начало расти.

"Нам очень важно при таких темпах роста ипотеки, чтобы ипотека оставалась качественной. Будем смотреть, и если будет необходимость, будем принимать дополнительные меры. Рынок ипотечного кредитования в зоне нашего внимания", — сказала Набиуллина.

ЦБ в пятницу повысил прогноз по темпам роста ипотечного кредитования в РФ на 2021 год до 20-24% с 16-20%. Прогнозы на 2022 и 2023 год остались на уровне 14-18%.