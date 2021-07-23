МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к росту процентов по вкладам, и частные инвесторы, которые только начали пробовать фондовый рынок, вероятно, скоро понесут свои деньги обратно в банки, лишая бизнес источника инвестиций, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов. Набиуллина не исключила, что июльское повышение ставки последнее

"Рост ключевой ставки приведет к росту ставок по депозитам в ближайшие пару месяцев. Следствием будет некоторое возвращение интереса физлиц к депозитам, но с точки зрения экономики это выгодно, пожалуй, только банкам. Приток средств частных, пусть и мелких, инвесторов на фондовый рынок ослабнет, значит, эмитентам акций и облигаций, в том числе государственных, получить деньги будет сложнее", — сказал Титов, комментируя решение ЦБ по ставке.

Банк России в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

По словам Титова, это также приведет к росту ставок по кредитам. "А значит, придётся попрощаться с дешевой ипотекой. Рефинансирование долгов для частных лиц и для предприятий будет обходиться дороже. А значит, сделан еще шаг на пути к чьему-то банкротству", — сказал уполномоченный президента РФ по правам предпринимателей.

"Подъем ставки — это в любом случае снижение спроса и повышение издержек. А повышение издержек будет переложено на потребителя, и снова внесёт вклад в инфляцию", — сказал он. По мнению бизнес-омбудсмена, властям для борьбы с инфляцией стоило бы, напротив, сконцентрировать усилия на снижении издержек: в частности, тарифов, налогов и административных поборов.