МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Студенту, который только окончил или близок к окончанию вуза, для того, чтобы не работать через 20 лет, а жить на пассивный доход от вложений, достаточно каждый месяц инвестировать порядка 10-12 тысяч рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка.

Как рассказала финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала банка Наталья Смирнова, если недавнему студенту сейчас около 22 лет, то при инвестировании уже сейчас, "мечта вполне может стать явью". Надо только выбрать потенциально интересные отрасли на ближайшие десятилетия, которые имеют потенциал доходности выше рынка.

"Если предположить, что выбранные для инвестирования отрасли в долгосрочном периоде будут обгонять доходность фондового рынка (около 13% по S&P500), то для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тыс. рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10-12 тыс. рублей в месяц. Но начинать можно и с 1 тыс., ведь доходы вчерашних студентов к 40 годам будут только расти", — пояснила она.

Для того, чтобы копить на долгий срок, она рекомендовала следовать принципу:

из 100 вычесть возраст. Это будет доля агрессивных инвестиций в портфеле (акций). А остальное — облигации.

"То есть вчерашний студент 22 лет может 80% своих сбережений инвестировать в акции", — рассказала специалист.

В числе потенциально выгодных для инвестирования отраслей она назвала направление полупроводников. Это связано с трендом на электрокары, а также в принципе с глобальной диджитализацией. В них можно вкладывать, либо покупая напрямую акции компаний этой отрасли, либо инвестируя в биржевой фонд на целый портфель из акций компаний данной сферы.