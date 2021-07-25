МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Одно из главных правил рынка финансовых инвестиций — чем выше доходность, тем больше риск, напоминает РБК в своем материале. Что ждет биткоин на следующей неделе

Заманчивые предложения и обещания высоких процентных ставок могут не только привести к высокой прибыли, но и к крупным убыткам. Издание выделяет три крайне рискованных финансовых продуктах.

Микрофинансовые компании (МФК)

Микрофинансовые организации (МФО) специализируются на выдаче населению займов без кипы документов. Кредит в них получить легче, чем в обычном банке, но деньги дадут под очень высокие процентные ставки.

По размеру капитала МФО делятся на:

микрокредитные (МКК)



микрофинансовые (МФК) компании.



Последние должны иметь 70 миллионов собственных средств, и только такие компании имеют право привлекать инвестиции обычных граждан.

В них можно вложить деньги под высокие проценты, но только от 1,5 миллиона рублей и больше.

При этом издание напоминает: всегда стоит помнить, что чем выше доходность, тем больше риски.

"С дохода от инвестиций нужно платить налог в размере 13%. Кроме того, вложения в МФК не застрахованы государством, в отличие от банковских вкладов. Если человек захочет досрочно снять деньги со счета, то можно будет получить только сумму, превышающую порог в 1,5 миллиона рублей. Например, если у вас на счету 2,5 миллиона, то можно будет снять только 1 миллион рублей. При этом проценты по вложенным средствам станут ниже", — отмечают авторы статьи.

"Мусорные" облигации

Облигации — это ценные бумаги, покупая которые вы даете в долг компании или государству. У таких бумаг есть номинальная стоимость, она устанавливается при размещении долга. Но на бирже можно купить облигации по рыночной цене, которая либо выше номинала, либо ниже этой отметки.

"Пока вы держите эти бумаги, вам будут выплачивать купоны — проценты, а когда наступит время погашения долга, должны вернуть деньги — выплатить номинальную стоимость облигаций. Самыми надежными на рынке российских облигаций считаются облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает Минфин", — пишет издание.

Эмитенты корпоративных облигаций делятся на первый, второй и третий эшелоны.

Первый — это "голубые фишки", самые крупные компании. Их бумаги торгуются на бирже гораздо активнее, чем второго и третьего эшелона.



Во втором эшелоне — много довольно надежных заемщиков.



Из всех третий эшелон — самый неликвидный. "Мусорные" облигации — бумаги с очень низким рейтингом либо вообще без него. Это говорит об их низкой надежности.



Опасность таких инвестиций заключается в том, что компании, которые выпускают такие бумаги, могут обанкротиться и не вернуть деньги.

Рынок FOREX и ПАММ-счета

ПАММ-счет — специальный счет трейдера, в который могут вкладываться другие инвесторы. Управляющий открывает такой счет и кладет на него свои средства. После этого он создает оферту, в которой прописаны условия сотрудничества. Такой игрок совершает сделки, и если они принесли прибыль, то ее делят пропорционально вложенным средствам. Трейдер получает от инвесторов вознаграждение, но убытки по таким счетам тоже делятся пропорционально.

Такие счета используются и на рынке FOREX. "В первую очередь это международный валютный рынок, однако в России им прикрывается большое число мошенников", — предупреждают авторы.

Лицензию Банка России имеют только три форекс-дилера: