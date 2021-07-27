МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за май 2021 года увеличились на 2,1%, до 74 119,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение доли рублевых активов (с 79,5% до 79,7%), а удельный вес рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе в анализируемом периоде, напротив, снизился (с 76,5% до 76,3%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов не изменился (7,1%), удельный вес обязательств кредитных организаций увеличился (с 84,9% до 85%), а доля резервов на возможные потери, напротив, снизилась (с 8,1% до 7,9%).

По состоянию на 01.06.2021 в Московском регионе действовало 200 кредитных организаций, в том числе 196 в Москве и 4 в Московской области (на 01.05.2021 в Московском регионе действовало 202 кредитные организации, из них 198 в Москве и 4 в Московской области).