МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за май 2021 года увеличилась на 2,2%, до 5 235,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-май 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 522,7 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года – прибыль в размере 332,7 млрд рублей). По состоянию на 01.06.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 899,1 млрд рублей (на 01.06.2020 – прибыль в размере 214,1 млрд рублей).



