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2021
https://1prime.ru/finance/20210727/834307417.html
Величина ресурсов банков Московского региона за май выросла
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Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за май 2021 года увеличилась... ПРАЙМ, 27.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за май 2021 года увеличилась на 2,2%, до 5 235,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За январь-май 2021 года банки Московского региона получили прибыль в размере 522,7 млрд рублей (за аналогичный период прошлого года – прибыль в размере 332,7 млрд рублей). По состоянию на 01.06.2021 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 899,1 млрд рублей (на 01.06.2020 – прибыль в размере 214,1 млрд рублей).