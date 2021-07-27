МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за май 2021 года выросла на 2,4%, до 19 871,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) снизились в мае 2021 года на 1,2%, до 15 189,4 млрд рублей, что в основном обусловлено динамикой рублевых вкладов. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций несколько уменьшилась с 21,2% до 20,5%.

За май 2021 года в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам выросла рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 73,2% до 74%), при этом доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) практически не изменилась (73,6%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах за май 2021 года выросли на 7,3%, до 10 487 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона увеличился с 13,5% до 14,1% на 01.06.2021.