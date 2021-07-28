МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), за май 2021 года выросла на 1,3%, до 35 247,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в совокупных активах снизился до 47,6% (на 01.05.2021 – 47,9%).

За май 2021 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), выросли на 1,1%, до 20 593,9 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах уменьшился с 28,1% до 27,8%.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 2,3%, до 11 237,2 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций в анализируемом периоде практически не изменилась и составила 15,2%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.06.2021 составила 99,3%.