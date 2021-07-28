МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), за май 2021 года выросла на 2,5%, до 8 324,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Динамику показателя определило в основном увеличение МБК, привлеченных от банков-резидентов (на 2,3%, до 7 570,4 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде не изменилась и составила 11,2%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за май 2021 года снизилась на 0,1%, до 8 421,4 млрд рублей. Динамику показателя определило в первую очередь сокращение задолженности по МБК, предоставленным российским кредитным организациям (на 0,1%, до 6 874,2 млрд рублей). Доля МБК в активах банков уменьшилась с 11,6% до 11,4% на 01.06.2021.