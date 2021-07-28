МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Страховая компания "Энергогарант" демонстрирует стабильный рост финансовых показателей, урегулировала налоговые спор с ФНС и активно внедряет цифровые технологии.

Страховая компания "Энергогарант" по итогам первого полугодия 2021 года показала стабильный рост по основным финансовым позициям на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, страхование грузов выросло на 34%, автотранспорта и специального наземного транспорта — на 33 %. Стабильный рост объемов страхования также отмечается в ОСАГО, страховании имущества юридических лиц, ДМС и НС.

Структура портфеля компании остается практически неизменной: 38% приходится на страхование физических лиц и 62% — страхование имущества и ответственности юридических лиц.

5 июля 2021 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило действующий кредитный рейтинг СК "Энергогарант" на уровне BB со стабильным прогнозом. Данный рейтинг был установлен в декабре 2020 года. До этого у Компании был рейтинг BB-, который в связи с улучшением оценки профиля бизнес-рисков и повышением финансовой устойчивости был повышен на 1 ступень.

Согласно рэнкингу страховых компании "Эксперт РА", СК "Энергогарант" находится в ТОП-20 по большинству показателей, подтверждающих устойчивость компании на рынке.

СПОР УРЕГУЛИРОВАН

В июле этого года был урегулирован налоговый спор между СК "Энергогарант" и ФНС России. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 июля оставило без изменения предыдущие судебные решения и поставило точку в этой истории. Согласно документу, сумма претензий ФНС России к компании сократилась почти на миллиард рублей.

СК "Энергогарант", являясь добросовестным налогоплательщиком и используя принцип пропорциональности корректировки требования в части недоимки налогов и штрафов, рассчитал и уплатил в соответствующие бюджеты РФ полагающиеся суммы, а также погасил задолженность по пени. Таким образом компания исполнила вступившее в силу решение суда в добровольном порядке.

В настоящее время она не имеет неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Исполнение судебного решения Арбитражного суда Москвы по налоговому спору не отразилось на финансовой стабильности "Энергогаранта", поскольку все необходимые резервы под налоговые обязательства были сформированы в предшествующие годы.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На сегодняшний день Компания активно внедряет цифровые технологии на базе искусственного интеллекта, проводит модернизацию сервиса клиентского обслуживания, внедряет мобильное приложение, проводит работы по оптимизации сайта.

Цель данных новаций — улучшение клиентского сервиса, упрощение процедуры согласования убытков и минимизация вероятности ошибки при урегулировании убытков. Они проводятся в партнерстве с резидентами ОЭЗ "Иннополис" (Республика Татарстан).

Презентация новых клиентских сервисов намечена на осень 2021 года.