МОСКВА, 29 июл – Валерия Княгинина. Существует миф, что если вы объявите себя банкротом, то можно не платить по кредитам, они спишутся автоматически. Отчасти это так, но есть много серьезных исключений, о которых обычно умалчивают. На основании чего суд принимает решение, кому можно начать жизнь с чистого листа без долгов, а кому нет, эксперты рассказали агентству "Прайм". Путин ужесточил наказание за преднамеренное банкротство

Банкротство – это легальная процедура, которая направлена на освобождение от непосильных долгов человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

В результате банкротства человек избавляется от необходимости общения с приставами и коллекторами. Они не вправе требовать расчета по прошлым обязательствам. Кроме того, судебные приставы прекращают исполнительные производства и снимают все наложенные ограничения, такие как арест на имущество, запрет на выезд за границу, поясняет член Общественного совета при Министерстве юстиции России, адвокат Рубен Маркарьян.

Однако законом предусмотрены случаи, когда правило об освобождении от обязательств не применяется. Решение вопроса о списании или не списании долга принимает суд на основе анализа жизненной ситуации должника, его финансового и имущественного положения, отмечает ведущий юрист отдела банкротства компании "Бугров и партнеры" Лариса Бугрова.

КОМУ ПОДОЙДЕТ БАНКРОТСТВО

Для начала проведения процедуры банкротства по инициативе должника необходимо выполнение нескольких условий:

— суммарный размер долгов по кредитам, налогам и штрафам гражданина должен быть больше, чем оценочная стоимость его имущества;

— неплательщик должен иметь постановление ФССП об окончании исполнительного производства по причине отсутствия доступного для реализации имущества

— должник перестал платить по финансовым обязательствам, что привело к наличию просрочки;

— человек не может покрывать хотя бы 10% от обязательных ежемесячных платежей по кредитам со своих официальных доходов. Юрист рассказал, какие долги не спишет личное банкротство

Вместе с тем, по словам Маркарьяна, должнику необходимо доказать, что он являлся добросовестным заемщиком. Например, предоставить переписку с банком, из которой будет понятно, что неплательщик предпринимал попытки самостоятельно решить вопрос с кредиторами.

Решение вопроса о списании или не списании долга принимает суд на основе анализа жизненной ситуации должника, его финансового и имущественного положения.

Добросовестным должником суд посчитает того, кто лишился возможности выплатить свои долги по объективным жизненным причинам: потеря работы должником и/или его супругом, болезнь должника и/или его родственника, возникновение долгов в результате мошеннических действий третьих лиц, иные подобные ситуации, которые не зависят от воли гражданина, поясняет Бугрова.

КОМУ НЕ ПРОЩАЮТ ДОЛГИ

Если суд посчитает должника недобросовестным, то долги могут и не списать. Такое решение могут вынести, например, если гражданин намеренно уволился после оформления кредитов и займов, при оформлении займов и кредитов предоставлял недостоверные сведения о своем доходе, скрыл какую-либо информацию о своем имущественном положении от финансового управляющего или суда.

"Были случаи, когда суд не освободил от долгов гражданина, который скрыл наличие у него транспортного средства, а впоследствии не передал его финансовому управляющему для реализации на торгах. Также не списали долги гражданину, который уехал на длительный срок за границу в обход запрета на выезд, наложенного приставами", — рассказала Бугрова.

Также не получится в срочном порядке перед процедурой банкротства переписать все имущество на родственников или продать кому-то из знакомых. "Все, что реализовано банкротом за три года до признания себя таковым может быть в ряде случаев возвращено и продано с торгов", отмечает специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. Юрист предупредил, какие ошибки могут лишить вас наследства

Кроме того, в законе о банкротстве перечислены также отдельные виды обязательств, от исполнения которых гражданин не может быть освобожден ни при каких обстоятельствах (даже при добросовестном поведении).

"К ним относятся алименты, текущие платежи (в частности, коммунальные и налоговые обязательства, которые возникли в ходе процедуры банкротства), требование о возмещении вреда жизни или здоровью, требование о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности и ряд иных видов обязательств", — перечислила Бугрова.

ПОСЛЕДСТВИЯ БАНКРОТСТВА

В целом, прежде чем задуматься о банкротстве, стоит хорошо взвесить последствия этого шага – порой они весьма неоднозначны. Нередко в интернете пишут о том, что банкротство – чуть ли не панацея для списания всех долгов, но это на самом деле не так.

После завершения процедуры банкрот на 5 лет лишается возможности возглавлять организации и занимать в них ведущие посты с правом подписи и финансовой ответственностью, подчеркивает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"На тот же срок банкроту не будет одобрен ни один банковский кредит и далеко не факт, что у него получится воспользоваться такой возможностью и после этого срока, поскольку кредитная история будет безнадежно испорчена. И это лишь часть последствий, поэтому этой процедуры стоит избегать", — добавляет он.

Также в течение 5 лет после завершения процедуры банкротства гражданин не вправе обратиться за повторным банкротством. Если повторная процедура будет инициирована кредитором, то гражданина не освободят об исполнения обязательств, заключила Бугрова.