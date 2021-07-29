МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за май 2021 года выросли на 2,5%, до 9 977,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах практически не изменился и составил 13,5% на 01.06.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства российских нефинансовых организаций, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг на 01.06.2021 составил 288,2 млрд рублей, снизившись за май 2021 года на 15,1%. При этом наибольшее влияние на сложившуюся динамику оказало сокращение вложений в долевые ценные бумаги банков-резидентов.