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2021
https://1prime.ru/finance/20210729/834307591.html
Вложения банков Московского региона в долговые бумаги за май выросли
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Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за май 2021 года выросли на 2,5%, до 9 977,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ... ПРАЙМ, 29.07.2021
новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за май 2021 года выросли на 2,5%, до 9 977,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом их удельный вес в активах практически не изменился и составил 13,5% на 01.06.2021. На динамику показателя в значительной степени повлияло наращивание вложений в долговые обязательства российских нефинансовых организаций, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг на 01.06.2021 составил 288,2 млрд рублей, снизившись за май 2021 года на 15,1%. При этом наибольшее влияние на сложившуюся динамику оказало сокращение вложений в долевые ценные бумаги банков-резидентов.